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Україна повернула ще понад сто бранців, із них 31 — захисники «Азовсталі» (фото, відео)

15:10 14 вересня 2024
Обмін полоненими

Україна провела ще один обмін полоненими. Сьогодні додому повертаються з полону ще 103 українці. Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

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«Серед звільнених цього разу 38 нацгвардійців. Воїнів ЗСУ вдалося повернути 28: серед них двоє зі спецпідрозділу „Кракен“, двоє — з Міжнародного легіону, троє з Сил спеціальних операцій, один — з Сил територіальної оборони. Додому їдуть восьмеро прикордонників, четверо поліцейських, двадцять один військовий моряк, троє представників Державної спеціальної служби транспорту, один — Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Всі звільнені цього разу — чоловіки: 82 солдатів та сержантів; 21 військовослужбовець належить до офіцерського складу. Звільнені військовослужбовці брали участь у захисті від російських окупантів міста Маріуполя — 69 осіб (у тому числі оборонці „Азовсталі“ — 31 особа), Донеччини, Луганщини, запорізького, херсонського, харківського та київського напрямків. Серед них також є двоє охоронців ЧАЕС. Більшість зазнала важких травм чи поранень, мають серйозні захворювання, потребують негайної медичної допомоги. Україна тривалий час проводила роботу, аби організувати повернення цих наших співгромадян», — йдеться у повідомленні.

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Цей обмін стався за допомоги Об'єднаних Арабських Еміратів.

Як повідомили в міноборони рф, Україна зі свого боку передала росіянам 103 російських військовослужбовці, які потрапили в полон у Курській області.

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Як писали «ФАКТИ», вчора в Україну в рамках обміну військовополоненими повернулися ще 49 співвітчизників-героїв, серед яких — велика група жінок, а також військовий медик, Герой України Віктор Івчук.

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