У Польщі Сейм засудив депортацію українських дітей до рф

Польський Сейм, який схвалив зміни до закону щодо підтримки українських біженців, засудив викрадення росією українських дітей. Зміст документа зачитала віцемаршалок Моніка Веліховська, пише «Крим.Реалії» української служби «Радіо Свобода».

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«Сейм Республіки Польща однозначно засуджує викрадення українських дітей з метою їх незаконного усиновлення та русифікації. Дії рф та білорусі, що співпрацює з нею, є ганебним замахом на українську ідентичність, вони порушують Конвенцію ООН про запобігання злочину геноциду та покарання за нього, а також Конвенцію ООН про права дитини, ініціатором якої була Польща», — написали депутати у документі.

Законодавці додали, що рішуче виступають проти порушення міжнародних норм шляхом системних дій російської влади.

«Включно з президентськими указами, які спрощують усиновленню дітей, позбавлених батьківського піклування, і надання їм російського громадянства», — йдеться в тексті ухвали.

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Сейм закликав міжнародну спільноту долучитися до ініціатив, спрямованих на повернення українських дітей додому.

Нагадаємо, що у березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт путіна та львової-бєлової, причетних до насильницької депортації та переміщення населення, зокрема дітей із окупованих територій України.

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