Втрати росіян на війні в Україні: у Міноборони Великої Британії озвучили вражаючі дані

росія, ймовірно, зазнала втрат понад 610 тисяч з початку війни в Україні — як убитими, так і пораненими. Про це заявило Міністерство оборони Великобританії. Тактика, заснована на «масових хвилях піхоти», вимагала від москви «постійного поповнення передових сил безперервним потоком новобранців», додали в Міноборони.

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Цілком ймовірно, що показники вербування цього року знизилися порівняно цифрами у 2023 році, йдеться в останніх оновлених розвідувальних даних Міністерства оборони Великої Британії.

У відомстві додали: «За оцінками розвідки, виплати військовослужбовцям становили близько 8% федеральних витрат року до червня 2024-го».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що, за оцінками британської розвідки, російські війська втратили понад 70 000 солдатів в Україні лише за два місяці.

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