Винні горілка та війна: у росії закінчуються чоловіки

Протягом тривалого часу російські жінки живуть набагато довше, ніж їхні чоловіки. Вбивства, самогубства, нещасні випадки чи зловживання алкоголем — є багато причин, чому чоловіки в росії помирають раніше. А ще є війна. Навіть до війни проти України життя російського чоловіка не було особливо хорошим. І, очевидно, погіршилося з початком війни. У 2022 році росія була країною з найбільшою різницею в тривалості життя між чоловіками й жінками, як пише російський портал «Черта» у статті під назвою «Земля жінок». І гендерний розрив у смертності, ймовірно, знову збільшився з початку війни.

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Немає нічого незвичайного в тому, що жінки живуть довше, ніж чоловіки. Але якщо в Німеччині, наприклад, ця різниця нещодавно становила менше ніж п'ять років, то російські чоловіки у 2022 році прожили в середньому на десять років менше за жінок і померли у віці 67,6 року. Результатом став демографічний розрив приблизно в 10 мільйонів: 68,4 мільйона чоловіків проти 78,8 мільйона жінок, пише видання n-tv.de.

Причини значно більш ранньої смерті чоловіків у рф різноманітні: вбивства, самогубства, нещасні випадки, алкоголь. Велику роль у цьому відіграє зловживання алкоголем. Щороку від спиртного в росії помирає щонайменше 150 000−200 000 осіб, і близько 80 відсотків з них — чоловіки.

На відміну від цього, війни відігравали підпорядковану роль у підвищенні смертності російських чоловіків до 2022 року. Цифри втрат з моменту вторгнення на територію всієї України у 2022 році зовсім інші, що, ймовірно, також пов'язано з токсичною маскулінністю. Точна кількість загиблих на фронті невідома. Незалежні російські медіапортали «Медуза» та «Медіазона» підрахували в лютому цього року, що вже загинуло щонайменше 83 000 російських солдатів. Британський уряд у травні назвав ще вищі цифри: він припустив, що 465 000 солдатів були вбиті або поранені.

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Але навіть для тих солдатів, які вижили на передовій і залишилися неушкодженими, війна, ймовірно, просто так не минеться і вплине на тривалість життя.

«Серед солдатів, які повертаються з фронту, цілком може зрости споживання алкоголю і смертність, пов'язана зі зловживанням спиртними напоями», — говорить демограф Олексій Ракша.

Продажі алкоголю в росії за останні роки стрімко зросли. Це говорить про те, що споживання також зросло — з усіма пов'язаними з цим проблемами.

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Раніше повідомлялося, що у російських окупантів серйозні проблеми з алкоголем, про втрати армії рф розповіла британська розвідка.

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