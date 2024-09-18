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Україна

«Давайте відкинемо зрадофільство»: експерт про ситуацію в Курській області

20:03 19 вересня 2024
Курщина

Військовий експерт, співробітник СБУ у 2004−2015 рр. Іван Ступак переконаний, що ЗСУ краще зняти український прапор над містом Суджа і вийти з Курської області непереможними.

«Якщо Генштаб припускає, що в Курській області військових рф більше, ніж ЗСУ, і що нам триматися максимум дві доби, то краще було б із високо піднятою головою, в спокійному темпі, зняти український прапор над містом Суджа. Після чого на фотокамери вийти звідти непереможними. Так виб’ємо з-під ніг росіян велику базу для маніпуляції, що вони нас вибили».

Він додав, що в українських бійців немає такого темпу просування, як в перші дні операції у Курській області. А ось у росіян просування є.

«Давайте одразу відкинемо зрадофільство. Мовляв, що ви там розказуєте, ми перемагаємо, тримаємо 100 населених пунктів рф. Але важливо, якою ціною. Ми ж до кінця не розуміємо, скільки наших хлопців та дівчат ми втратили під час цієї операції. Це ж не далося нам легко. Зараз великого просування немає, і навпаки у росіян є просування поблизу населеного пункту Снагость. Україна контролює лише 800 квадратних км Курської області, і ще близько 300 перебуває в сірій зоні».

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Раніше повідомлялося, що Зеленський назвав цілі України в Курській області рф.

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