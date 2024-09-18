Росіяни вдарили безпілотником по Нікополю (фото)

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. 18 вересня було обстріляно Марганець Дніпропетровської області. Про це повідомив керівник ОВА Сергій Лисак.

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«Знову потерпілі на Нікопольщині. Тепер — внаслідок артобстрілу Марганця. Постраждав 9-річний хлопчик. Дитину госпіталізували в стані середньої тяжкості. Вдома будуть оговтуватися дві жінки — 43 та 69 років. Їхній стан — задовільний. Зайнялися два легковики. Пожежу рятувальники приборкали. Пошкоджені магазини та п’ятиповерхівки. Наслідки атаки ще уточнюються», — написав він.

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Як писали «ФАКТИ», надвечір 16 вересня російська армія вдарила по Нікополю дроном-камікадзе, а вночі — вгатила по райцентру, застосувавши важку артилерію.

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