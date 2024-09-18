Україна розгромила на ЧС-2024 з футзалу віцечемпіона Африки: відеоогляд матчу

У середу, 18 вересня, збірна України з футзалу, яка програла на старті з розгромним рахунком Аргентині (1:7), провела на «Хумо Арені» у столиці Узбекистану Ташкенті другий поєдинок у групі чемпіонату світу проти віцечемпіона Африки команди Анголи.

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Чемпіонат світу. Група С. 2-й тур

Ангола — Україна — 2:7

Україна: Сухов; Семенченко, Абакшин, Зварич, Корсун (стартовий склад), Швед, Микитюк, Чернявський, Мельник, Шотурма, Жук, Фаренюк.

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Голи: Елбер (17), Веду (40) — Жук (7, з пенальті), Корсун (13, 16), Мельник (26), Зварич (28), Чернявський (32, 40).

Попри те, що букмекери практично не сумнівалися в успіху підопічних Олександра Косенка (ангольці на старті програли Афганістану — 4:6), «жовто-синім» після розгрому від віцечемпіонів світу аргентинців необхідно було довести, що вони здатні тримати удар.

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У першому таймі «жовто-синім» завдяки точному «пострілу» з пенальті Жука та «дублю» Корсуна вдалося використати в атаці три свої шанси. Хоча швидкі африканці часом гостро огризалися, і Елдер, обігравши на шляху до воріт Сухова чи не всю нашу команду, відіграв один м'яч — 1:3.

Після перерви підопічні португальця Маркуша Антунеша пішли ва-банк, але зуміли відзначитись лише раз. У відповідь африканці нарвались на результативні випади Мельника, Зварича та Чернявського (двічі) — 2:7.

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Ще в одному матчі у групі цього ж дня зіграють Аргентина та Афганістан (18:00).

Становище команд: 1. Аргентина — 3 очки (1 матч; різниця м'ячів — 7:1); 2. Афганістан — 3 (1; 6:4); 3. Україна — 3 (2; 8:9); 4. Ангола — 0 (2; 6:13).

В останньому поєдинку групової стадії Україна 21 вересня зустрінеться з Афганістаном (початок о 18:00).

Нагадаємо, що з шести груп в 1/8 фіналу ЧС-2024 вийдуть за найкращі дві збірні плюс чотири найсильніші команди з тих, що посіли в квартетах треті місця.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна України на чемпіонаті Європи-2022 дісталася півфіналу.

Фото uaf.ua

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