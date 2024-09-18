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У Бейруті знову гучно: окрім пейджерів, тепер вибухають ноутбуки та смартфони (відео)

18:11 18 вересня 2024
Вибухи

У Лівані знову вибухають пейджери «Хезболли». Одночасно вибухнули 500 пейджерів. Вибухи відбуваються одночасно з похороном загиблих учора терористів. Знову є велика кількість постраждалих від вибухів.

Повідомляють, що вже й інші комунікаційні пристрої зламані. Членам угруповання наказали відключити всі електронні пристрої, пише Telegram-канал «Реальна війна».

За даними ЗМІ, почали вибухати також ноутбуки та телефони. Вибухають магазини стільникового зв'язку та техніка в будинках.

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Як писали «ФАКТИ», між Ізраїлем та «Хезболлою» триває конфлікт. Бойовики угруповання, що базується в Лівані, неодноразово атакували Ізраїль після початку операції проти ХАМАС.

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