У Бейруті знову гучно: окрім пейджерів, тепер вибухають ноутбуки та смартфони (відео)

У Лівані знову вибухають пейджери «Хезболли». Одночасно вибухнули 500 пейджерів. Вибухи відбуваються одночасно з похороном загиблих учора терористів. Знову є велика кількість постраждалих від вибухів.

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Повідомляють, що вже й інші комунікаційні пристрої зламані. Членам угруповання наказали відключити всі електронні пристрої, пише Telegram-канал «Реальна війна».

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За даними ЗМІ, почали вибухати також ноутбуки та телефони. Вибухають магазини стільникового зв'язку та техніка в будинках.

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Як писали «ФАКТИ», між Ізраїлем та «Хезболлою» триває конфлікт. Бойовики угруповання, що базується в Лівані, неодноразово атакували Ізраїль після початку операції проти ХАМАС.

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