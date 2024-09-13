Чемпіонат України з футболу, 6-й тур, 13--16 вересня: результати та відеоогляди матчів, турнірна таблиця

У п'ятницю, 13 вересня, матчем 6-го туру в Києві після паузи, що була викликана матчами збірних (Україна в Лізі націй програла Албанії — 1:2 і поступилася Чехії — 2:3), відновилися баталії у вітчизняній прем'єр-лізі.

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Чемпіонат України. 6-й тур

13 вересня (п'ятниця)

«Оболонь» (Київ) — «Олександрія» — 0:0. Юніорські склади — 2:1.

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На поєдинок проти лідера столичні футболісти вийшли під керівництвом нового головного тренера Сергія Шищенка та відібрали очки у команди Руслана Ротаня, не пропустивши в УПЛ уперше за вісім матчів.

У 6-му турі УПЛ також зіграють: 14 вересня — «Інгулець» — «Чорноморець» (13:00), «Зоря» — «Динамо» (15:30), «Шахтар — «Карпати» (18:00); 15 вересня — «Ворскла» — «Рух» (13:00), «Лівий берег» — «Кривбас» (15:30), «Полісся» — «Верес» (18:00); 16 вересня — ЛНЗ — «Колос» (18:00).

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Становище команд:

1. «Олександрія» — 13 очок (5 матчів);

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2. «Полісся» — 10 (4);

3. «Рух» — 9 (4);

4. ЛНЗ — 9 (5);

5. «Динамо» — 9 (3);

6. «Зоря» — 9 (5);

7. «Ворскла» — 7 (4);

8. «Кривбас» — 7 (4);

9. «Шахтар» — 6 (4);

10. «Лівий берег» — 6 (5);

11. «Карпати» — 5 (5);

12. «Верес» — 4 (5);

13. «Чорноморець» — 3 (5);

14. «Інгулець» — 3 (5);

15. «Колос» — 2 (5);

16. «Оболонь» — 2 (6).

Бомбардири: 5 м'ячів — Олександр Назаренко («Полісся»); 4 — Ігор Краснопір («Рух»); 3 — Олександр Філіппов, Кирило Ковалець (обидва — «Олександрія»), Ілля Квасниця («Рух»).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що матч чемпіонату України «Кривбас» — «Шахтар» не дограли через повітряну тривогу, що затяглася.

Фото ФК «Олександрія»

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