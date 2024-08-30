Стали відомі суперники «Динамо»: результати жеребкування оновленої Ліги Європи

У п'ятницю, 30 серпня, в Монако слідом за жеребкуванням Ліги чемпіонів кинуто жереб Ліги Європи. Своїх опонентів в оновленому турнірі дізналося київське «Динамо», яке не зуміло пройти у кваліфікації ЛЧ австрійський «Зальцбург» .

ВІДЕО ДНЯ

Під час жеребкування підопічні Олександра Шовковського потрапили до третього «кошика» і зіграють з «Лаціо» (Італія) — вдома, «Ромою» (Італія) — у гостях, «Ференцварошем» (Угорщина) — вдома, «Реал Сосьєдад» (Іспанія) — у гостях, «Вікторією» (Чехія) — вдома, «Галатасарараєм» (Туреччина) — у гостях, РФШ (Латвія) — вдома та «Хоффенхаймом» (Німеччина) — у гостях. Розклад та час початку матчів стане відомим 31 серпня.

Суперниками «Роми» Артема Довбика стали: «Айнтрахт» (Німеччина), «Тоттенхем» (Англія), «Брага» (Португалія), АЗ (Нідерланди), «Динамо» (Україна), «Юніон Сент-Жиллуаз» (Бельгія), «Атлетик» (Іспанія), «Ельфсборг» (Швеція).

А ось «Олімпіакосу» Романа Яремчука протистоятимуть: «Рейнджерс» (Шотландія), «Порту» (Португалія), «Бразі» (Португалія), «Ліону» (Франція), «Карабаху» (Азербайджан), «Мальме» (Швеція), «Твенте» (Нідерланди), ФКСБ (Румунія).

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що починаючи з сезону-2024/2025 УЄФА ввів новий формат розіграшу Ліги Європи. Кількість учасників основної стадії збільшено до 36 клубів, а класичний груповий етап замінено форматом єдиної ліги (вестиметься єдина турнірна таблиця). Кожна команда проведе по 8 поєдинків із різними суперниками (4 вдома та 4 на виїзді). Найкращі 8 клубів основної стадії відразу виходять до 1/8 фіналу, а місця з 9-го по 24-е проведуть стикові матчі за потрапляння до плей-оф. 12 найгірших команд завершать виступи у єврокубках (переходи між турнірами не передбачені).

РЕКЛАМА

Дати проведення матчів: 1-й тур — 25−26 вересня 2024 року, 2-й тур — 3 жовтня 2024 року, 3-й тур — 24 жовтня 2024 року, 4-й тур — 7 листопада 2024 року, 5-й тур — 28 листопада 2024 року, 6-й тур — 12 грудня 2024 року, 7-й тур — 23 січня 2025 року, 8-й тур — 30 січня 2025 року.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» у кваліфікації Ліги чемпіонів пройшло «Партизан» і вибило з турніру «Рейнджерс».

РЕКЛАМА

Фото ФК «Динамо»

264

Читайте нас у Facebook