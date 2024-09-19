Мирний план Зеленського: в ЗМІ повідомили деталі документу, який президент України передасть Байдену, Гарріс і Трампу

На думку президента Володимира Зеленського, Україна потребує сильних позицій і це покладено в основу мирного плану. Про завершення роботи над документом очільник держави повідомив у своєму вечірньому зверненні 18 вересня напередодні візиту до США для участі в Генеральній асамблеї ООН. За словами Зеленського, він планує передати план Перемоги в першу чергу чинному президенту США Джо Байдену та кандидатам на цю посаду Камалі Гарріс і Дональду Трампу. Агентство Bloomberg повідомило про заплановані зустрічі Зеленського з американськими політиками.

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За словами Зеленського, всі його пункти Плану перемоги готові, а також визначені необхідні додатки з деталями до нього.

Президент зазначив, що найголовніше тепер — рішучість реалізувати цей План.

У план перемоги України входить докладний список військових ресурсів, а також запит на дозвіл ударів углиб росії з використанням далекобійних західних ракет. Про це повідомило Kyodo News із посиланням на урядове джерело.

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У військовій сфері план визначатиме потрібну кількість і типи озброєнь, включно з далекобійними ракетами ATACMS і Storm Shadow, які надали США та Британія, а також строки їх постачання та очікуваний вплив на полі бою.

План також передбачає, що збільшення кількості атак на російську територію буде ефективним способом спричинити соціальні заворушення у країні.

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Щодо економічних заходів, то передбачається залучення інвестицій від союзників для розширення виробництва Україною зброї, зокрема БПЛА і ракет, а також вимогу введення нових санкцій, щоб послабити здатність росії продовжувати війну.

Політичні кроки, передбачені планом, будуть містити пропозицію щодо якнайшвидшого вступу України в НАТО.

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Водночас у дипломатичному сенсі буде наголошено на потребі зміцнення відносин із країнами Глобального Півдня, що розвиваються, від яких рф залежить торговельно, щоб максимально посилити тиск на Москву.

Раніше повідомили про те, що генсек НАТО поклав відповідальність за прийняття рішення про застосування Україною далекобійної зброї на США та Великобританію.

Фото Офісу президента України

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