Україна потребує сильних позицій: Зеленський привідкрив деталі мирного плану

Цього місяця відбудеться зустріч українського президента Володимира Зеленського та глави США Джо Байдена, на якій буде обговорено мирний план України.

ВІДЕО ДНЯ

Про це очільник нашої держави заявив під час XX щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії.

«Цього місяця запланована наша зустріч з президентом Байденом. Я представлю йому план перемоги — систему взаємопов'язаних рішень, завдяки яким Україна отримає достатню силу, щоб поставити цю війну на курс до миру», — розповів Зеленський.

Він також зауважив, що такі загарбницькі війни, як війна росії проти України, можуть закінчуватися справедливо кількома шляхами:

РЕКЛАМА

або армію окупанта витісняють силою;

або ж дипломатією, що гарантує збереження реальної незалежності країни та її очищення від окупації.

«І у першому, і у другому випадку Україна потребує сильних позицій. І з цим можуть допомогти США. Якщо ми однаково з нашим ключовим партнером хочемо перемоги, то пакет перемоги, який я представлю президенту США, може прокласти шлях до надійного миру, до повної реалізації формули миру», — підкреслив глава України.

Зеленський сказав, що у світу досі є ілюзії, що можна поговорити з москвою, чи окреслити якісь червоні лінії, завдяки яким росія з часом стане м'якшою чи більш схильною до примирення.

РЕКЛАМА

«Якщо без ілюзій, якщо ми всі хочемо одного дня почути слова „нарешті настав справедливий мир в Україні“, то ми вже сьогодні повинні чути, що Україна стала міцною для перемоги. Це залежить не тільки від нас, багато в чому — від світу…», — підсумував він.

Нагадаємо, раніше аналітики оцінили імовірність виконання першої вимоги українського мирного плану — про повне виведення ворожих військ з усієї території України.

РЕКЛАМА

141

Читайте нас у Facebook