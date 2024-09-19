Допомагали рф відновлювати НПЗ після атак українських дронів: СБУ затримала… київських проектувальників

Відновлювати свої НПЗ після нищівних атак українських дронів росіяни планували із залученням проектуальників з Києва. Це з'ясувалося у ході розслідування Служби безпеки України, яка викрила на співпраці з ворогом керівний склад провідного науково-дослідного та проєктного інституту нафтового профілю.

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Зокрема було затримано голову правління, двох очільників спеціалізованих відділів, головного інженера і одного з інженерів столичної установи, повідомили у спецслужбі.

За матеріалами справи, вони вже підготували проєктно-конструкторську документацію для реконструкції трьох ключових НПЗ.

Загальна вартість російських «підрядів» становила майже пів мільярда гривень — до цієї суми входив також дистанційний супровід проєктантами технологічних процесів відновлення та модернізації пошкоджених НПЗ країни-агресора.

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Під час обшуків в офісних та житлових приміщеннях фігурантів у Києві, Львові та Харкові вилучено мобільні телефони, системні блоки, ноутбуки, флешки та чорнові записи із доказами співпраці з рф.

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На підставі отриманих доказів слідчі СБУ повідомили п’ятьом затриманим посадовцям проєктного інституту про підозру за ч. 1 ст. 111−2 Кримінального кодексу України (Пособництво державі-агресору).

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Наразі четверо з них уже перебувають під вартою. Триває розслідування. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Також нагадаємо про нещодавнє затримання у столиці групи російських агентів, які здійснили як мінімум три підпали автомобілів військових.

Фото СБУ

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