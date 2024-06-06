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Україна

СБУ вразила за два місяці НПЗ росії, які приносять ворогові 55% експортного виторгу, — спецпризначенець «Альфа»

20:45 6 червня 2024
Атака нафтопереробного заводу у Росії

Центр спеціальних операцій «Альфа», який входить до складу Служби безпеки України, вразив частину нафтопереробних потужностей росії, які приносили до бюджету країни 55% валютної виручки. Про це заявив один із керівників спецпризначенців СБУ (ім'я не називаємо з міркувань безпеки), на першому щорічному «Саміті Свободи США — Україна», який проходить у Вашингтоні і співорганізатором якого є Національна асоціація підприємств оборонної промисловості України (NAUDI), пише «Еспресо».

«За останні два місяці вражено, зокрема, багато нафтопереробних потужностей росії, завдяки чому ми на третину скоротили експорт нафтопродуктів, а це 55% ворожого військового бюджету. Це валютна виручка від експорту нафтопродуктів», — повідомив він.

Також протягом 2023 року центр спецоперацій СБУ знищив понад 500 російських танків.

«Центр спеціальних операцій „Альфа“ активно використовує дрони для поразки російської техніки та живої сили. Протягом 2023 року було ліквідовано понад 500 російських танків», — сказав спецпризначинець. Він також додав, що це були танки Т-90 і T-90M. вартість яких — понад 5 мільйонів доларів за кожну одиницю.

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Водночас він зазначив, що цього досяг досить невеликий спецпідрозділ.

«Такі цифри дуже великі для такої невеликої кількості особового складу», — додав він.

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Раніше «ФАКТИ» повідомили, що на «Саміті Свободи» в США шукатимуть рішення координації між оборонними індустріями двох країн.

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