Klavdia Petrivna оголосила збір коштів: для чого збирає гроші співачка

Співачка Klavdia Petrivna, яка, як виявилося, не претендує на серце співака OSTY, і зовсім йому не сестра, оголосила разом з блогеркою Дашою Квітковою збір коштів для купівлі зимової форми для захисниць України.

ВІДЕО ДНЯ

Про це йдеться у пості, який написала у соціальній мережі Соломії Даша.

«Сольні концерти в Палаці спорту позаду, а ось відкритий Клавин збір на зимову форму для наших жінок-захисниць досі триває! Заради нього ми і заколабились. Неочікувано? Для нас також. Маємо надію привернути так вашу увагу до надважливої цілі, яку ми обовʼязково досягнемо разом з вами», — пише блогерка.

При цьому дівчата навіть записали спільну пісню, в якій Даша послала в неочікуваному амплуа — вона зачитала реп.

РЕКЛАМА

Збір триває спільно з волонтерським проєктом Arm Women Now на комплекти зимової форми для захисниць.

«Жінкам на фронті дуже не вистачає зимової форми, а чоловіча створює дискомфорт та обмежує рухи. Зима близько, з кожним днем на вулиці стає все холодніше, тож просимо вас не зволікати і швидше допомогти зігріти наших захисниць», — йдеться в дописі.

РЕКЛАМА

«Допоможіть сильним жінкам, що боронять наші життя», — зазначають в дописі.

Нагадаємо, що в Україні визначився перший претендент на участь у «Євробаченні» — ним стала співачка, яка раніше розкритикувала Klavdia Petrivna.

РЕКЛАМА

86

Читайте нас у Facebook