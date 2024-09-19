Афіни, Новий Париж та село Масонів: Рада проголосувала за перейменування 327 населених пунктів

В Україні продовжують позбуватись радянських топонімів та русифікованих назв населених пунктів. В четвер, 19 вересня, Верховна рада ухвалила рішення про перейменування сотень населених пунктів.

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Серед них у списку здебільшого села та селища, але також трапляються міста, зокрема, Червоноград Львівської області тепер Шептицький.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За його словами, постанову схвалили без обговорення. Втім, перед цим зі списку на перейменування прибрали Южне, Южноукраїнськ, Павлоград, Синельникове, Первомайськ.

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Перед цим рішення про перейменування були розглянуті й підтримані органами місцевого самоврядування, зокрема, облрадами.

Як пояснив Железняк, перейменовуються назви населених пунктів, які містять російські та радянські наративи або русифіковані назви. Зокрема йдеться про ті, які присвячені московським діячам — Пушкіно, Мічуріно, Максима Горького, Кутузівка, Суворове, Некрасове тощо.

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Таким чином, парламентарі сьогодні перейменували міста:

- Новомосковськ (Дніпропетровська область) на Самар;

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- Першотравенськ (Дніпропетровська область) на Шахтарське;

- Червоноград (Львівська область) на Шептицький;

- Дружба (Сумська область) на Хутір-Михайлівський;

- Красноград (Харківська область) на Берестин;

- Первомайський (Харківська область) на Златопіль;

- Ватутіне (Черкаська область) на Багачеве.

Також у списку тимчасово окуповані росією міста, зокрема було перейменовано:

- Первомайськ (Луганська область) на Сокологірськ;

- Молодогвардійськ (Луганська область) на Отаманівка;

- Сєвєродонецьк (Луганська область) на Сіверськодонецьк.

Села та селища

- село Зоря (Маріупольський район) — Афіни;

- село Роща (Одеської області) — Новий Париж;

- село Нове Тарутине (Одеська область) — Новодолинське;

- селище Суворове (Одеська область) — Катлабуг;

- село Первомайське (Одеська область) — Болгарка;

- село Червоногірка (Сумської області) — Масонів;

- село Красна Поляна (Донецька область) — Нова Каракуба;

- село Мічуріне (Донецька область) — Грінталь;

- село Московське (Донецька область) — Козацьке;

- село Новий Труд (Донецька область) — Відродження;

- селище Першотравенськ (Житомирська область) — Порцелянове;

- селище Першотравневе (Житомирська область) — Кварцитне;

- село Кутузівка (Запорізька область) — Петерсгаген;

- село Першотравневе (Запорізька область) — Малий Вердер;

- село Первомайськ (Кіровоградська область) — Станція Ташлик;

- селище Новопсков (Луганська область) — Айдар;

- село Миколаївка-Новоросійська (Одеська область) — Байрамча;

- село Першотравневе (Полтавська область) — Майдан;

- село Чкалове (Полтавська область) — Єднання;

- село Московський Бобрик (Сумська область) — Лебединий Бобрик;

- село Гвардійське (Тернопільська область) — Гниловоди;

- селище Горького (Харківська область) — Щасливе;

- село Цепочкине (Харківська область) — Бардаківка;

- село Чкалове (Херсонська область) Дорнбург.

З повним переліком можна ознайомитися в постанові на сайті парламенту. https://www.rada.gov.ua/news/razom/253 727.html

Документ підтримав 281 народний обранець.

Сама постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування.

Перед цим Рада провалила голосування за постанову про перейменування 333 населених пунктів у рамках процесу деколонізації та дерусифікації. Через що народні депутати в середу заблокували трибуну.

Пізніше спікер ВРУ Руслан Стефанчук пояснив, що проблеми виникли з перейменуванням Южного, Южноукраїнська, Синельникового, Первомайська і Павлограда. Тому їх прибрали зі списку й ухвалили нову постанову вже сьогодні.

Щодо цих п'ять населених пунктів тривають окремі дискусії. Тому згодом може бути зареєстровано окремий проєкт постанови.

Нагадаємо, в рамках декомунізації у серпні 2023 року на монументі «Батьківщина-мати» встановили герб України.

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