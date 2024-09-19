Депутат жорстоко побив військового просто посеред вулиці: що відомо

Депутат з Першотравенська на Дніпропетровщині побив військового. Сталося це просто посеред білого дня на очах у свідків.

Військовослужбовець був у цивільному одязі, а нападнику допомагали його супутники.

ВІДЕО ДНЯ

Про це пише місцеве видання.

Депутат Першотравенська нібито побив військовослужбовця на очах у багатьох свідків. Військовослужбовець був у цивільному одязі. Допомагали нападнику його охоронці.

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Такими повідомленнями 14 серпня 2024 року почали рясніти місцеві телеграм-канали.

Пізніше правоохоронці уточнили, що подія сталася біля супермаркету на вулиці Незалежності і повідомили, що за фактом побиття наразі триває досудове розслідування, а особи всіх нападників встановлено. Там підтвердили, що серед них був депутат Першотравенської міської ради.

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У поліції не називають імені посадовця, але місцеві телеграм-канали припускають, що йдеться про Романа Кисельова.

«Група осіб напала на 24-річного чоловіка та завдала йому тілесні ушкодження. Потерпілим виявився військовослужбовець. Встановлено, що серед нападників був депутат Першотравенської міської ради. За даним фактом слідчі відділення поліції № 3 Синельниківського РУП розслідують кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство, вчинене групою осіб)», — йдеться в повідомленні.

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Нападникам загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років. Слідчі дії тривають.

Як повідомляли «ФАКТИ», у Смілі на Черкащині кримінальний авторитет побив військовослужбовця. Поліцейські його затримали. Санкція статті передбачає до 12 років ув’язнення.

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