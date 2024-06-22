У Києві ветерана війни жорстоко побили через зачіску

Останнім часом у ЗМІ з'являється все більше інформації про напад на військовослужбовців. І йдеться не тільки про випадки за участю представників ТЦК.

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Так, днями у Києві побили ветерана бойових дій, колишнього військовослужбовця 32-ої ОМБр Олександра. Про це повідомили у столичній поліції.

Нападником виявився підліток, якого супроводжували двоє повнолітніх хлопців. Інцидент стався 21 червня ввечері.

Бійка почалася з раптового конфлікт між чоловіком та 17-річним хлопцем. Двоє повнолітніх друзів останнього в цей момент перебували поруч та були свідками сутички.



За словами сестри потерпілого, 22 червня, о пів на першу ночі ексвійськовослужбовець Олександр вигулював собаку та повертався додому, коли до нього підійшли три чоловіка. Наймолодший хлопець «почав предʼявляти за зачіску».

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Через декілька миттєвостей, Олександр отримав удар, був дезорієнтований та не міг чинити опір. Била одна людина, дві інші стояли та страхували на випадок, якщо цей не впорається.

На місце події приїхала поліція та швидка допомога.

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Сестра потерпілого стверджує, що поліція, яка прибула на виклик, повезла всіх у відділок, взяла покази, але зрештою відпустила нападників.

У поліції ж зазначають, що доставили всіх учасників інциденту до відділку для з’ясування обставин. Там надали потерпілому направлення для проходження судово-медичної експертизи для оцінки ушкоджень.

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Подію зареєстрували за ч. 2 ст. 125 Кримінального кодексу України — умисне легке тілесне ушкодження. За це загрожує штраф, громадські або виправні роботи, або пробаційний нагляд до 2 років, або обмеження волі на той самий строк.

За словами сестри, потерпілий Олександр має посвідчення учасника бойових дій та державні нагороди, брав участь у багатьох боях. Зараз працює як волонтер, на роботі повʼязаний з допомогою армії.

Нагадаємо, днями у Дніпрі побили ексвійськового з підрозділу Kraken. Зазначається, що до інциденту може бути причетний нардеп Микола Тищенко.



Фото https://www.instagram.com/p/C8gXZgvCQlB/?img_index=1

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