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Мільйон рублів — за інформацію про ЗСУ під Покровськом: СБУ знешкодила українського військового, завербованого окупантами (фото)

16:54 18 вересня 2024
Затримання зрадника

СБУ затримала зрадника, якому фсб обіцяла 1 млн рублів за координати бойових позицій ЗСУ під Покровськом, де точаться важкі бої.

За даними Служби безпеки, зрадник готував серію повітряних ударів рф по місцях дислокації українських військ на одному з найгарячіших напрямків фронту. Під прицілом ворога були опорні та командні пункти однієї з бригад ЗСУ, яка тримає оборону в районі фронтового міста.

«Щоб отримати координати для вогневого ураження, окупанти дистанційно завербували українського військовослужбовця, який служить у цій самій бригаді. В обмін на співпрацю фсб „гарантувала“ своєму агенту 1 млн рублів. Утім, обіцяної суми він так і не отримав, адже тему грошової „винагороди“ російська спецслужба використовувала вийнятково для вербування зрадника», — зазначили в українській спецслужбі та додали, що ворожого агента викрили та затримали завчасно — під час фіксації геолокації передових позицій ЗСУ.

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У затриманого вилучено мобільний телефон, який він використовував для комунікації зі своїм російським куратором — оперативним співробітником фсб. Його особу вже встановлено.

Фото СБУ

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Фото СБУ

Фото СБУ

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Додатково встановлено, що за вказівкою російського спецслужбіста агент мав «злити» фсб організаційно-штатну структуру з особовим складом бригади ЗСУ, де проходив службу. Окупанти сподівалися використати цю інформацію для нових вербувань і отримання розвідданих про оборону Покровська.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зрадник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Раніше в СБУ повідомляли про затримання ворожих агентів у Запоріжжі. Одна із затриманих працювала на стратегічному оборонному заводі та передавала ворогу інформацію про розташування цехів, де виробляють військову продукцію, а також звітувала про ракетні ураження підприємства.

Фото СБУ

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