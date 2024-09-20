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Несподівано: «Океан Ельзи» випустили ювілейний альбом — перший за останні вісім років (відео)

18:09 20 вересня 2024
Океан Ельзи

«Океан Ельзи», до якого для виступу на ювілеї гурту приєднається його колишній учасник, а нині відомий галерист Павло Гудімов, випустив новий альбом «Той день».

На сторінці гурту у соцмережах перелічені 12 пісень, які увійшли в альбом 2024 року: Мукачево; Шіле; 2000 миль; Кольорові вежі; Дихотомія; Ніч розведе мости; Високі башти; Без образ; Як ніколи; Мамо!; Вогонь та Пісня пісень.

«Цей альбом асоціюється у мене з пробудженням. З поверненням до себе після тривалих пошуків. Альбом недарма багато в чому схожий на ранню творчість гурту — він легкий, надихаючий і справжній», — каже фронтмен гурту Святослав Вакарчук.

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Обкладинка альбому — стилізована квітка сакури — є символом пробудження життя, щорічного перенародження.

Фото зі сторінки "ОЕ"

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Раніше музиканти планували, що альбом побачить світ у 2022 році, але цьому завадила спочатку пандемія ковіду, а потім і широкомасштабне вторгнення росії в Україну. Попередній їхній альбом був випущений вісім років тому. У жовтні «Океан Ельзи» відзначатиме 30-річчя, втім «Той день» до ювілею не приурочували.

Нагадаємо, що нещодавно Святослав Вакарчук на зустрічі з бійцями бригади «Хартія» разом з легендарним футболістом Андрієм Шевченком заспівав популярний хіт «Оберіг».

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Фото з Instagram «Океану Ельзи»

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