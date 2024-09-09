Легендарний гурт повертається у своєму першому складі

Відомий музикант, лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук порадував шанувальників легендарного колективу новиною. На своїй сторінці у соціальній мережі Святослав виклав відео разом з колишнім учасником гурту, а нині відомим галеристом Павлом Гудімовим, де повідомляє, що Павло приєднається до групи заради виступу на ювілеї «Океану Ельзи».

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«12 жовтня 1994 року ми відзначали день народження Паші Гудімова і в той день вирішили, що групі — бути! — пригадав Вакарчук. — Згодом ми її назвали … «Океан Ельзи».

30 років потому Павло Гудімов приєднається до нас знову. Дякуємо за те, що разом творили цю історію! Важливі речі об’єднують!"

«Буде сюрприз і трошки поговоримо про наше минуле», — додав Павло Гудімов.

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Шанувальники легендарного гурту відгукнулись у коментарях, очікуючи на цю подію та радіючі, що давні друзі знову разом.

«Дуже рада бачити вас разом в одному кадрі знову», — написали у відповідь.

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«Я виріс на ваших піснях», — зізналися у коментарях.

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«Дуже чекаю на «Той день»! — натякнули на відомий хіт колективу.

«Молодець, Свят, це важливо, згадувати своїх! — подякували за рішення Святославу. — Ви разом творили історію».

Нагадаємо, раніше «Океан Ельзи» вразив новою версією легендарного хіта.

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