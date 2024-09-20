В Україні ввели обмеження на використання Telegram: кому заборонили спілкуватися у популярному месенджері

На тлі проблем, які виникли з правоохоронцями Франції у засновника Telrgram Павла Дурова, в Україні ухвалили рішення щодо обмеження використання цього популярного месенджера.

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В РНБО повідомили, що це питання розглядалося під час засідання Національного координаційного центру кібербезпеки (НКЦК) — ключового органу координації та контролю у сфері кібербезпеки.

Так, керівник ГУР МО України Кирило Буданов навів обґрунтовані дані щодо наявності у російських спецслужб доступу до особистого листування користувачів Telegram, навіть видалених повідомлень, а також їх персональних даних.

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А представники СБУ та ГШ ЗСУ зазначили, що Telegram активно використовується ворогом для кібератак, розповсюдження фішингу та шкідливого програмного забезпечення, встановлення геолокації користувачів, корегування ракетних ударів тощо.

«З метою мінімізації цих загроз було прийнято рішення щодо заборони встановлення та використання Telegram на службових пристроях працівників органів державної влади, військовослужбовців, працівників сектору безпеки і оборони, а також підприємств — операторів критичної інфраструктури. Виняток становитимуть лише ті особи, для яких використання цього месенджера є частиною службових обов'язків», — заявили у Раді з питань безпеки і оборони України.

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Нагадаємо, що раніше Буданов називав Telegram «загрозою національній безпеці» та стверджував, що це має документальні підтвердження. Втім, він не підтримує закриття месенджера в Україні, але вважає, що всі канали, які розповсюджують новини, мають бути деанонімізовані.

Фото Pixabay

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