Салат з макаронів з куркою: можна тим, хто худне

Якщо ви працюєте над своєю фігурою, але разом з тим прагнете готувати цікаві та смачні страви, це саме той варіант. Виглядає апетитно, водночас ситно і справжній вибух смаків, пише видання Dietetyk.

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Інгредієнти:

100 г курячої грудки

30 г салату айсберг

50 г помідорів черрі

25 г червоної цибулі

70 г перцю

10 г оливкової олії

12 г меду

20 г соєвого соусу

40 г макаронів

5 г соусу шрірача

Приготування:

М'ясо нарізати кубиками, змішати з оливковою олією, медом, соусом шрірача і соєвим соусом. Обсмажити на сковороді.

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Зваріть макарони згідно з інструкцією на упаковці. Наріжте овочі. Додайте в миску листя салату, нарізані овочі, варену пасту і курку.

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт сливового варення з шоколадом. Радимо також приготувати чахохбілі — неймовірно смачну страву з курки на сковороді.

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