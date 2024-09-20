Салат з макаронів з куркою: можна тим, хто худне
Якщо ви працюєте над своєю фігурою, але разом з тим прагнете готувати цікаві та смачні страви, це саме той варіант. Виглядає апетитно, водночас ситно і справжній вибух смаків, пише видання Dietetyk.
Інгредієнти:
- 100 г курячої грудки
- 30 г салату айсберг
- 50 г помідорів черрі
- 25 г червоної цибулі
- 70 г перцю
- 10 г оливкової олії
- 12 г меду
- 20 г соєвого соусу
- 40 г макаронів
- 5 г соусу шрірача
Приготування:
М'ясо нарізати кубиками, змішати з оливковою олією, медом, соусом шрірача і соєвим соусом. Обсмажити на сковороді.
Зваріть макарони згідно з інструкцією на упаковці. Наріжте овочі. Додайте в миску листя салату, нарізані овочі, варену пасту і курку.
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