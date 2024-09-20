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Салат з макаронів з куркою: можна тим, хто худне

20:35 21 вересня 2024
Салат із макаронів з куркою

Якщо ви працюєте над своєю фігурою, але разом з тим прагнете готувати цікаві та смачні страви, це саме той варіант. Виглядає апетитно, водночас ситно і справжній вибух смаків, пише видання Dietetyk.

Інгредієнти:

  • 100 г курячої грудки
  • 30 г салату айсберг
  • 50 г помідорів черрі
  • 25 г червоної цибулі
  • 70 г перцю
  • 10 г оливкової олії
  • 12 г меду
  • 20 г соєвого соусу
  • 40 г макаронів
  • 5 г соусу шрірача

Приготування:

М'ясо нарізати кубиками, змішати з оливковою олією, медом, соусом шрірача і соєвим соусом. Обсмажити на сковороді.

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Зваріть макарони згідно з інструкцією на упаковці. Наріжте овочі. Додайте в миску листя салату, нарізані овочі, варену пасту і курку.

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт сливового варення з шоколадом. Радимо також приготувати чахохбілі — неймовірно смачну страву з курки на сковороді.

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