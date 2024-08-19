Дієтичний банош з грибами та бринзою: смачно та не шкідливо для фігури

Банош — це традиційна страва закарпатської кухні і зазвичай готується на жирній сметані, вершках та молоці. Присмачена шкварками, грибами, цибулею та бринзою.

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Якщо ви хочете скуштувати цю смакоту, але ви на активній стадії схуднення або для вас ця страва занадто жирна, — не проблема. Наводимо чудовий рецепт баношу від дієтологині Катерини Черкаської.

Складники:

крупа кукурудзяна — 30 г

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цибуля — 50 г

гриби — 100 г

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бринза — 30 г

масло вершкове — 10 г

молоко — 150 г

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йогурт густий — 1 ст. л.

спеції та зелень — до смаку

Приготування

Заливаємо молоком крупу, додаємо спеції та починаємо варити кашу. Постійно помішуючи, щоб крупа не пригоріла. За декілька хвилин до готовності додаємо масло та густий йогурт. Перемішуємо та готуємо ще декілька хвилин. Дрібно нарізуємо гриби та цибулю і пасеруємо до готовності. Готову кашу посипаємо грибною засмажкою, бринзою та зеленню.

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