Чахохбілі за рецептом красуні з чарівним голосом Alina FooDee: неймовірно смачна страва з курки на сковороді
Відома в українському сегменті YouTube фудблогерка Alina FooDee із завидною регулярністю робить кулінарні відкриття і ділиться ними зі своїми підписниками.
Чільне місце серед її рецептів займають страви з доступної курятини, яка є частиною меню чи не кожної української родини.
Що знадобиться:
- курячі стегна — 1 кг;
- рослинна олія.
- вершкове масло;
- сіль, мелений перець — за смаком;
- цибулина велика — 1 шт;
- помідори великі — 3 шт;
- томатна паста — 1 ст.л. (за бажанням, якщо помідори не мають насиченого смаку);
- кінза, базилік;
- часник — 3−4 зубчики;
- солодка паприка — 1 ч. л;
- хмелі-сунелі — 1 ч. л;
- цукор (за смаком, щоб збалансувати кислоту помідорів).
Приготування
М'ясо обсмажте на пательні до рум'яної скоринки і викладіть на тарілкку.
На олії, що залишилася, приготуйте соус. Для цього цибулю наріжте на кубики, додайте чорний мелений перець, порізані 3 великі помідори (взимку їх можна замінити на консервовані помідори пелаті), 1 столову ложку попередньо обсмаженої томатної пасти, хмелі-сунелі і солодку паприку. Протушкуйте все разом протягом 10 хвилин.
Занурте обсмажену курку в соус і тушкуйте під кришкою ще 20 хвилин на помірному вогні. Наостанок додайте часник.
«Мені так смачно гарно та ароматно, що в мене губляться думки», — ділиться враженнями дівчина, порадивши подавати таку страву з грузинським хлібом Шоті чи лавашем.
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