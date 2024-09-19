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Книга рецептів

Чахохбілі за рецептом красуні з чарівним голосом Alina FooDee: неймовірно смачна страва з курки на сковороді

11:08 19 вересня 2024
Чахохбілі від Аліни

Відома в українському сегменті YouTube фудблогерка Alina FooDee із завидною регулярністю робить кулінарні відкриття і ділиться ними зі своїми підписниками.

Чільне місце серед її рецептів займають страви з доступної курятини, яка є частиною меню чи не кожної української родини.

Що знадобиться:

  • курячі стегна — 1 кг;
  • рослинна олія.
  • вершкове масло;
  • сіль, мелений перець — за смаком;
  • цибулина велика — 1 шт;
  • помідори великі — 3 шт;
  • томатна паста — 1 ст.л. (за бажанням, якщо помідори не мають насиченого смаку);
  • кінза, базилік;
  • часник — 3−4 зубчики;
  • солодка паприка — 1 ч. л;
  • хмелі-сунелі — 1 ч. л;
  • цукор (за смаком, щоб збалансувати кислоту помідорів).

Приготування

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М'ясо обсмажте на пательні до рум'яної скоринки і викладіть на тарілкку.

На олії, що залишилася, приготуйте соус. Для цього цибулю наріжте на кубики, додайте чорний мелений перець, порізані 3 великі помідори (взимку їх можна замінити на консервовані помідори пелаті), 1 столову ложку попередньо обсмаженої томатної пасти, хмелі-сунелі і солодку паприку. Протушкуйте все разом протягом 10 хвилин.

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Занурте обсмажену курку в соус і тушкуйте під кришкою ще 20 хвилин на помірному вогні. Наостанок додайте часник.

«Мені так смачно гарно та ароматно, що в мене губляться думки», — ділиться враженнями дівчина, порадивши подавати таку страву з грузинським хлібом Шоті чи лавашем.

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Також нагадаємо і про новий спосіб приготування горохового супу з копченими ребрами від шеф-кухаря Валентини Кущ.

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