Чахохбілі за рецептом красуні з чарівним голосом Alina FooDee: неймовірно смачна страва з курки на сковороді

Відома в українському сегменті YouTube фудблогерка Alina FooDee із завидною регулярністю робить кулінарні відкриття і ділиться ними зі своїми підписниками.

ВІДЕО ДНЯ

Чільне місце серед її рецептів займають страви з доступної курятини, яка є частиною меню чи не кожної української родини.

Що знадобиться:

курячі стегна — 1 кг;

рослинна олія.

вершкове масло;

сіль, мелений перець — за смаком;

цибулина велика — 1 шт;

помідори великі — 3 шт;

томатна паста — 1 ст.л. (за бажанням, якщо помідори не мають насиченого смаку);

кінза, базилік;

часник — 3−4 зубчики;

солодка паприка — 1 ч. л;

хмелі-сунелі — 1 ч. л;

цукор (за смаком, щоб збалансувати кислоту помідорів).

Приготування

РЕКЛАМА

М'ясо обсмажте на пательні до рум'яної скоринки і викладіть на тарілкку.

На олії, що залишилася, приготуйте соус. Для цього цибулю наріжте на кубики, додайте чорний мелений перець, порізані 3 великі помідори (взимку їх можна замінити на консервовані помідори пелаті), 1 столову ложку попередньо обсмаженої томатної пасти, хмелі-сунелі і солодку паприку. Протушкуйте все разом протягом 10 хвилин.

РЕКЛАМА

Занурте обсмажену курку в соус і тушкуйте під кришкою ще 20 хвилин на помірному вогні. Наостанок додайте часник.

«Мені так смачно гарно та ароматно, що в мене губляться думки», — ділиться враженнями дівчина, порадивши подавати таку страву з грузинським хлібом Шоті чи лавашем.

РЕКЛАМА

Також нагадаємо і про новий спосіб приготування горохового супу з копченими ребрами від шеф-кухаря Валентини Кущ.

113

Читайте нас у Facebook