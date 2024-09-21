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Україна

«Досягли піка»: військовий про ситуацію на Покровському напрямку

19:45 22 вересня 2024
Покровський напрямок

У російських солдатів не вистачає сил та засобів одночасно проводити наступ у напрямку Покровська, Мирнограда та Селидового. Про це заявив військовослужбовець 68-ї окремої єгерської бригади з позивним «Гусь».

«Окупаційна армія вже не може підіймати рівень наступальних дій на Покровському напрямку. Вони видали все, що можуть, на цьому напрямку. Зараз концентрують свої сили південніше від Покровська, зокрема, на Курахівському напрямку, південніше міста Селидове», — сказав боєць.

Попри те, що росіяни намагаються підтримувати інтенсивність бойових дій на Покровському напрямку, сил та засобів для того, аби наступати на трьох напрямках, у них не вистачає.

«В них немає сил та засобів одночасно атакувати в напрямку Покровська, Мирнограда та Селидового. А також південніше на Гірник та Українськ», — підсумував військовий.

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Раніше військовий Олександр Карпюк (Serg Marco) заявив, що через брак дронів та боєприпасів на Покровському напрямку українські підрозділи зазнають великих втрат. Про цю ж проблему повідомила військова журналістка ТСН Юлія Кирієнко-Мерінова.

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