«Немає об'єктивних причин для переговорів з росією про закінчення війни»: нардеп пояснив ситуацію

Перспектива, що Україна і росія можуть сісти за стіл переговорів найближчим часом, є малоймовірною. Так вважає народний депутат, член Комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Сергій Рахманін.

ВІДЕО ДНЯ

«Ресурс у росіян не вичерпався, але він не вичерпався і в України. По-друге, умови, які висували одна одній росія й Україна, де-факто були ультиматумами, і на жоден із цих ультиматумів протилежна сторона поки що не готова йти. Насправді у перемовин є підґрунтя тоді, коли втомилися армії і коли зневірилися лідери. Я не порівнюю і не ототожнюю позиції путіна і Зеленського, але обидва з них вважають, що вони здатні перемогти, в тому числі з позиції сили», — сказав Сергій Рахманін.

Щодо того, чи немає відчуття, що міжнародні лідери намагаються підштовхнути Україну якнайшвидше сісти за стіл переговорів із росією, то Рахманін вважає, що тут слід казати про цілу низку політиків, в тому числі й лідерів держав, які зацікавлені в тому, щоб ця війна припинилася якомога швидше.

«Але ще раз кажу, об'єктивних причин, щоб перемовини, які б завершилися якимись кінцевими результатами, немає. І реального плану, який би влаштовував всіх або принаймні значну частину учасників і зацікавлених сторін, не існує», — підкреслив нардеп.

РЕКЛАМА

Раніше президент Зеленський прокоментував втрати України у війні.

РЕКЛАМА

119

Читайте нас у Facebook