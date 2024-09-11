Це було б краще: в Німеччині оцінили ймовірність перемовин між Україною та рф

У мирній дипломатії є рух. І Україна, і росія демонструють готовність до переговорів. Канцлер Шольц бачить можливість. кремль дає зрозуміти, що тепер він залежить від США, і ставить умови. Початок виходу з війни може бути неминучим.

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Олаф Шольц все ще може здивувати. Вперше канцлер Німеччини відкрито заявляє про мирні переговори з росією в ефірі телеканалу ZDF: «Я думаю, що це той момент, коли ми повинні обговорити, як ми можемо вийти з цієї військової ситуації та досягти миру швидше, ніж це зараз здається».

Це несподівано, принаймні для широкого загалу. Це не так для дипломатичних кіл: за лаштунками останніми днями спостерігається великий рух до початку мирних переговорів. Індія, Китай, Угорщина і Туреччина були дуже активними на дипломатичному рівні. І Київ, і москва, схоже, зрозуміли, що було б краще перевести війну в площину політичних переговорів, пише публіцист Вольфрам Веймер для n-tv.de.

путін буквально каже: «Якщо є бажання вести переговори, ми не будемо відмовлятися». На економічному форумі у Владивостоці він уточнив: «Чи готові ми з ними вести переговори? Ми ніколи не відмовлялися, але не на основі якихось швидкоплинних вимог, а на основі тих документів, які були узгоджені та парафовані у Стамбулі».

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Нова позиція путіна є примітною, оскільки нещодавно він заявив, що українське вторгнення в Курськ зробить переговори неможливими.

У Відні ознаки минулого тижня інтерпретують як такі, що переговори про припинення вогню можуть розпочатися негайно. Федеральний канцлер Карл Нехаммер йде далі Олафа Шольца і пропонує: «Австрія буде готова підтримати справедливий і тривалий мир на основі міжнародного права і прийняти переговори як місце перебування ОБСЄ». Нехаммер підтримує тісні контакти з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді і разом з ним підготував дипломатичну мирну ініціативу.

На думку дипломатичних кіл, є три причини раптової готовності обох сторін до миру. По-перше, військова ситуація зайшла в глухий кут жахливої окопної війни. Попри величезні зусилля, численні жертви й мільярдні інвестиції, фронт ледве просувається. У той час як росія змогла просунутися на кілька кілометрів на фронті на Донбасі з початку року, Україна завоювала таку ж велику територію всередині росії завдяки Курській наступальній операції. Жодна зі сторін не може сподіватися на військовий прорив, пише публіцист.

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«По-друге, виснаженість очевидна з обох сторін. Підтримка продовження війни зменшується як в росії, так і в Україні. Вперше за останні пів року кількість тих, хто виступає за переговори, значно зросла, повідомляє російський інститут дослідження громадської думки „Левада“. Політичні лідери відчувають, що їхня підтримка зменшується, і вивчають стратегії виходу з ситуації. І по-третє, як союзники росії (передусім Китай та Індія), так і союзники України дедалі більше виступають за мирне врегулювання. Вирішальний момент настає з датою американських виборів у листопаді, оскільки прихильників військової підтримки України у США стає менше».

Сюди ж відноситься й питання про те, кого запрошувати до мирних переговорів і на яких умовах. Україна хотіла б продовжити формат, започаткований у Швейцарії (Бюргенштокська конференція), із залученням росії. росія, з іншого боку, шукає інші рамки: путін пропонує, щоб члени БРІКС — Китай, Бразилія та Індія — виступили в ролі посередників.

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«У будь-якому випадку, обидві воюючі сторони публічно говорять про переговори. Обидві активно нарощують переговорні позиції. Зухвалий з військового погляду наступ на Курщині дипломати розуміють так, що Київ хоче отримати козир для початку переговорів», — пише публіцист.

Раніше міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок висловила скептицизм щодо нових мирних переговорів з президентом росії з метою припинення агресивної війни в Україні.

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