На оккупованих територіях росіяни не тільки конфіскують майно українців, а й змушують міняти геть всі документи. Так, на Луганщині 17 учасникам ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС вручили посвідчення ліквідатора російського зразка. Мета — знищити правовий зв’язок цих громадян з Україною.

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«росія стирає будь-яку згадку про правовий статус цих людей, наданий Україною, і змушує їх визнати свою належність до рф, — повідомляє Центр національного спротиву. — Людей, які ризикували своїм здоров’ям та життям під час ліквідації, ставлять перед вибором: або вони підкоряються новим вимогам окупаційної влади, або втрачають статус і соціальні пільги за свої заслуги».

Ще більше цинізму додає те, що аварія на ЧАЕС є однією з найбільших техногенних трагедій. Вона стала символом провалу радянської політичної системи, яку повністю унаслідував нинішній кремль.

Раніше повідомлялося, що на окупованих територіях України росіяни масово грабують шахти і примусово створюють молодіжні загони.

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