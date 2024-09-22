Виплати можуть припинити: українцям пояснили, чому не потрібно накопичувати гроші на пенсійному рахунку

Є випадки, коли пенсіонерам на картки перестає надходити пенсія. Це буває, коли, наприклад, людина, яка вийшла на заслужений відпочинок, не знімає гроші зі своєї банківської картки тривалий час.

ВІДЕО ДНЯ

З огляду на правила, які встановлені в Україні, у Мінсоцполітики не рекомендують людям похилого віку, які прагнуть накопичувати гроші на картці, використовувати для цього пенсійний рахунок, пише 24tv.ua. Адже при відсутності активності банк повідомляє про це Пенсійний фонд, і виплати призупиняють.

Заступниця міністера соцполітики Дарина Марчак пояснює: якщо пенсіонер не знімав гроші з спеціального пенсійного рахунку протягом 6 місяців, йому перестане надходити пенсія. Самі виплати не скасовують повністю, а лише заморожують. Вони залишаються на рахунках Пенсійного фонду до з'ясування усіх обставин.

«Коли людина відновлює можливість отримувати свої гроші, ці гроші на неї чекають. Чекають не більше як 3 роки, але станом на зараз цей строк для тих людей, які отримували пенсії на тимчасово окупованих з 24 лютого 2022 року територіях, поки не є актуальним», — додала вона.

РЕКЛАМА

Аби такої ситуації не сталося, пенсіонер може здійснювати хоча б одну транзакцію в місяць. Наприклад, поповнити телефон чи оплатити комуналку зі своєї пенсійної картки.

У певних випадках виплати можуть призупиняти й людям з інвалідністю. Навіть незважаючи на те що на час дії військового стану в Україні та протягом ще півроку після його завершення люди з цієї категорії, у яких завершився термін довідки, виданої Медико-соціальною експертною комісією, все одно мають отримувати гроші. Якщо виплати припинилися, потрібно повідомити про це ПФУ та надати пакет документів.

РЕКЛАМА

Фото Pixabay

РЕКЛАМА

141

Читайте нас у Facebook