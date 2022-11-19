Деякі українці за кордоном перестали отримувати пенсію: названо можливі причини

Багато хто з українських пенсіонерів з початком повномасштабного вторгнення росії був змушений залишити територію України. Проте деякі з них згодом виявили, що на картку не надходять пенсійні виплати. Що робити у такому разі, розповів незалежний експерт Сергій Коробкін.

Посилаючись на норми законодавства, він зазначив, що пенсія виплачується щомісяця за вказаним у заяві місцем проживання пенсіонера в межах України (незалежно від місця реєстрації) через пошту чи установу банків. При цьому існує законодавча норма, за якою виплата пенсії за рішенням територіальних органів Пенсійного фонду припиняється на весь час проживання пенсіонера за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Наприклад, якщо термін дії банківської картки минув — виплату пенсії автоматично переводять з банка на пошту. Про такі випадки банки повідомляють органи Пенсійного фонду. Далі, якщо людина не забирає свою пенсію поштою понад півроку, її нарахування повністю припиняється до з'ясування обставин.

Аналогічний механізм діє при отриманні пенсії з картки — якщо пенсіонер не знімає пенсію зі своєї банківської картки більше року, банк повідомляє про це Пенсійний фонд, і виплата також зупиняється.

Згодом відновити виплату пенсії можна лише на підставі особистої заяви пенсіонера. Нараховані суми пенсії, на виплату яких пенсіонер мав право, але не отримав своєчасно з його вини, виплачуються за час, але не більше ніж за три минулі роки. У разі частина суми неотриманої пенсії, але не більше ніж за 12 місяців, виплачується відразу, а решта суми — щомісяця рівними частинами, що не перевищують місячний розмір пенсії.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» розповіли, хто з українців може претендувати на польську пенсію.

Фото zaborona.com/

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