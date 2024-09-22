Примусове повернення на батьківщину неможливе: в ЄС остаточно визначились із долею українських біженців

В країнах Євросоюзу останнім часом обговорювалася проблема з повернення в Україну військовозобов'язаних біженців. Зокрема, в Німеччині зазначали, що не примушуватимуть чоловіків їхати додому, в інших країнах ЄС лише розмірковували на цю тему.

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І от в цьому питанні проставлено крапку над «і». Єврокомісарка з внутрішніх справ Ілва Йоганссон в інтерв’ю «Радіо Свобода» заявила, що застосування диференційованого підходу до українських біженців, що базувався би на їхній статі, віці, військовозобов’язаності, неможливе.

«Це неможливо згідно з Директивою про тимчасовий захист», — зазначила вона та додала, що нікого не видворятимуть із території Євросоюзу примусово: «Ми підтримаємо тих, хто хоче повернутися в Україну, і ми обговоримо з українською владою та українським урядом, як зробити це в найкращий спосіб. Ми нікого не викидатимемо з ЄС».

Втім, за її словами, ЄС має намір змінити правила перебування українських біженців. Адже статус тимчасового захисту розрахований лише на три роки, але війна в Україні триває.

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Нагадаємо, що цього року були оприлюднені дані соціологічного дослідження, під час якого з'ясовувалося, скільки українців не планують повертатися додому. Так, за даними Євростату, наразі понад 4,2 мільйона українських біженців зареєстровані для отримання тимчасового захисту. Соціологи з'ясували, що половина громадян України, які перебувають у Німеччині, Польщі та Чехії, заявили, що їхнє повернення в Україну є «менш імовірне». Опитування, яке проводив Київський міжнародний інститут соціології, показало, що 66% респондентів «повністю» або «скоріше задоволені» своїм життям у трьох вищезгаданих країнах.

Фото Pixabay

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