США надіслали росії серйозне попередження: колишній глава ЦРУ розкрив деталі

Серйозне попередження від США до росії було надіслано восени 2022 року. Про це розповів колишній директор ЦРУ генерал Девід Петреус. Тоді США повідомили москву, що вступлять у війну, якщо та застосує тактичну ядерну зброю. Він також розкрив деталі, як саме виглядатимуть дії американців. Петреус підкреслив, що росіян вдалося утримати від такого кроку завдяки одночасно жорсткій, але обережній позиції США, а також підтримці з боку інших країн.

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Колишній директор ЦРУ чітко дав зрозуміти, що велику й однозначно позитивну роль відіграли президент Китаю Сі Цзіньпін та прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді. Слова Петреуса перегукуються з тим, що сказав нинішній директор ЦРУ Вільям Бернс під час дебатів, організованих Financial Times, з керівником британської розвідки МІ-6 Річардом Муром, пише видання Wiadomosci.

Генерал Петреус, який командував військами США і союзників в Афганістані та Іраку до того, як став директором ЦРУ, зазначив, що США перед обличчям російської ядерної загрози не обмежуються дипломатичним тиском на москву.

Петреус згадав свою заяву для американських ЗМІ у 2022 році. Тоді він сказав, що якщо росія застосує проти України або у війні в Україні (останнє передбачає вибух у безлюдній місцевості) тактичну ядерну зброю, то США, ймовірно, потоплять весь російський Чорноморський флот і за допомогою звичайних ударів знищать всі російські наземні й повітряні сили, розташовані на українській території.

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Генерал дав зрозуміти, що ця заява є не просто його приватною думкою, а вираженням позиції Білого дому, який, однак, не хотів погрожувати росії безпосередньо і тому зробив це через відставного генерала і колишнього главу ЦРУ.

Крім того, в інтерв'ю Onet високопоставлений чиновник в урядових структурах США визнав, що росіяни тоді отримали недвозначний сигнал, що слід серйозно поставитися до слів генерала Петреуса. В посланні, переданому кремлю, йшлося про те, що сотні крилатих ракет будуть використані в наступних хвилях атак на російські об'єкти, які будуть запущені з літаків США та з бортів підводних човнів.

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На запитання, чи не чинитимуть опір таким діям деякі європейські союзники, в тому числі, наприклад, Німеччина, співрозмовник Onet відповів, що в такому сценарії, як застосування росією тактичної ядерної зброї, «Берлін не матиме права голосу», а США нагадають усім в НАТО, «хто приймає рішення в Альянсі».

Раніше повідомлялося, що, за даними американської розвідки, росія готує ряд диверсій, зокрема може відключити інтернет по всьому світу, підірвавши трансатлантичні кабелі.



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