Путін може застосувати ядерну зброю: в РНБО назвали умову

Президент росії володимир путін, який періодично застосовує у публічному просторі ядерну риторику, все ж таки може віддати наказ про застосування тактичної ядерної зброї. Йдеться про ситуцію, якщо армія рф буде розбита в Україні.

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Про це в інтерв'ю The Times заявив секретар РНБО України Олександр Литвиненко.

Як заявив секретар Ради нацбезпеки, «ми не можемо нічого виключати, якщо росія опиниться на межі катастрофічної поразки».

За словами Литвиненка, така поразка може призвести до розвалу російських фронтів, дезертирства з армії рф та протестів у москві.

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Водночас секретар РНБО повідомив про відсутність вірогідності того, що Путін застосує ядерну зброю, допоки його армія має перевагу на війні.

Навіть якщо країна-агресорка застосує тактичну ядерну зброю, то це буде озброєння меншої потужності. Як зазначив Литвиненко, навряд чи путін використає стратегічне ядерне озброєння, що майже напевно спровокувала б Третю світову війну, оскільки «він хоче жити».

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Секретар РНБО також висловив думку, що поразка росіян на полі бою в Україні не призведе до автоматичного застосування ядерної зброї, оскільки путін може спробувати переконати свій народ, що така поразка насправді є «перемогою».

Зазначимо, раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс веде перемовини про розгортання більшої кількості ядерної зброї перед обличчям загрози з боку росії та Китаю, що зростає.

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Нагадаємо, у 2022 році адміністрація Джо Байдена вживала заходів на випадок застосування росією ядерної зброї в Україні. Наприкінці літа 2022 в районі Херсона відбулися події, які потрясли кремль і потенційно могли призвести до абсолютної катастрофи.

Саме в той момент Вашингтон оцінив, що, якщо війська путіна будуть розгромлені, російський президент може застосувати ядерну зброю. Тоді росія могла розглядати тактичний ядерний удар як стримувальний фактор проти подальших втрат окупованих територій в Україні.

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