Звинуватили в нападі зі зброєю: у Канаді літню жінку судитимуть за невинний жарт

Канада, де знайшли притулок тисячі українських біженців, пильно стежить за неординарною кримінальною справою. На лаві підсудних опинилася 58-річна жінка. Мешканку Онтаріо звинуватили в нападі зі зброєю після того, як вона, граючись з дитиною, випадково бризнула сусіду в груди з водяного пістолета.

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Венді Вашик, помічниця вихователя з Канади, гралася з дітьми під час барбекю на задньому дворі. Поливали один одного водою з водяних пістолетів. Коли раптом струмінь, випущенний Венді, потрапив прямо в груди сусідові, який косив траву. Вона стверджує, що одразу ж перепросила, але чоловік продовжував кричати на неї і в якийсь момент пішов додому, щоб зателефонувати в поліцію і повідомити, що він зазнав «фізичного нападу».

Співробітники поліції провінції Онтаріо приїхали на виклик і встановили, що двоє людей брали участь у «суперечці», в результаті якої жертва зазнала фізичного насильства. Жінка розповіла журналістам, що поліція навіть не попросила показати їй водяний пістолет, перш ніж пред'явити звинувачення, пише видання Odditycentral.

«Вони не поставили мені жодного запитання, — сказала 58-річна жінка про поліцію. — Вони не попросили показати водяний пістолет. Жодного запитання… Мій чоловік не повірив».

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На прохання місцевих журналістів підтвердити, що зброєю, яка використовувалася під час «нападу», був саме водяний пістолет, представник поліції провінції Онтаріо заявив, що коментувати деталі справи недоречно. Однак Венді наполягає на тому, що вона гралася з дитячим водяним пістолетом, довжина якого не перевищувала довжини її передпліччя.

Цей інцидент сильно вплинув на Венді Вашик та її родину. Оскільки вона працює асистентом з питань освіти в шкільній раді католицького округу Брант Халдіманд Норфолк, вона не може повернутися на роботу, поки справа не буде вирішена. Жінка не може приховати свого розчарування.

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«Кожен день — це все ще боротьба, важко не думати про це постійно, — сказала Венді Вашик. — Важко рухатися далі, тому що важко забути. Я все ще хвилююся про те, чим все це закінчиться».

Сім'я жінки намагається зібрати гроші на її юридичні витрати, оскільки вона має постати перед судом 24 вересня, але характер її звинувачення робить це дуже складним. Наприклад, сторінка на GoFundMe, де вдалося зібрати понад 12 тисяч доларів, була видалена, оскільки звинувачення Венді «технічно є кримінальним», а платформа не дозволяє збирати кошти на такі справи. Сім'я пробує альтернативні варіанти, бо не знає, як довго триватиме ця судова тяганина.

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