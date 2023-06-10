Лавандово-цитрусовий чай: смакує навіть холодним
Вишукані чаї — задоволення не із дешевих. До того ж чимало з них мають у складі ненатуральні інгредієнти, які підсилюють смак та аромат. Отож, краще за все заварити натуральний лавандовий чай вдома. Рецептом ароматного напою поділилась кулінарка Ардія Діаманті.
— Цей чай дуже популярний у Провансі, — розповідає Ардія Діаманті. — Він смакує навіть охолодженим. При бажанні лимон можна замінити апельсином. Лавандово-цитрусовий чай чудово поєднується з десертами із шоколаду, чизкейком та медом. Для його приготування використовуйте лише квіти лаванди — не стебла, інакше буде гірчити. Подавати чай краще за все у прозорій або білій чашці, щоб було видно його ніжний рожевий колір. Аромат чаю неперевершений.
Чай з лавандою та лимоном
Висушені квіти лаванди залити окропом, вичавити сік з лимона, дати настоятися кілька хвилин. Наливаючи у чашку, користуйтесь спеціальним ситечком.
І смачного!
Раніше Марина Боржемська поділилася рецептами самих популярних освіжаючих у спеку напоїв.
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Фото з альбому Ольги Сметанської17
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