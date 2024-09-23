Готували силове захоплення влади в Одесі: СБУ знешкодила бойову групу російського гру

В Одесі військова контррозвідка Служби безпеки та силовики ДБР нейтралізували оперативно-бойову групу воєнної розвідки рф, затримавши керівника ворожого осередку та його «праву руку». Вони за інструкцією російської спецслужби ще на початку повномасштабного вторгнення рф зловмисники готувалися до силового захоплення держустанов на Одещині. Окрім штурмів адмінбудівель фігуранти мали атакувати Сили оборони з тилу, розповіли в прес-центрі СБУ.

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Утім, після невдач рашистів на фронті цю оперативно-бойову групу перевели в режим очікування і активували лише влітку 2024 року, коли вона отримали таємні завдання.

Служба безпеки України зірвала ворожі наміри: задокументувала підривну діяльність і нейтралізувала групу одразу після того як її «активував» ворог.

За матеріалами справи, резидентом (старшим) агентурно-бойової групи російського гру був 49-річний мешканець тимчасово окупованого Криму. Після захоплення півострова він переїхав до Одеси, де на початку повномасштабної війни почав формувати оперативно-бойові загони під виглядом декількох громадських організацій.

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Для загалу ці оорганізації займалися питаннями військової історії, екології та юриспруденції, а насправді створили підпільні групи снайперів, розвідки, зв’язку, оперативного забезпечення і одну з основних — штурмову групу.

При підборі потенційних кандидатів фігуранти надавали перевагу громадянам із спеціальними навичками, досвідом ведення бойових дій або вузькопрофільним спеціалістам.

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У разі захоплення Одеси учасникам групи обіцяли «посади» у місцевій окупаційній адміністрації рф.

Загалом фігуранти завербували до складу ворожого осередку понад два десятки осіб, які підпорядковувалися своєму керівнику за принципами військової ієрархії. Наразі всі вони перебувають під слідством, тривають комплексні заходи щодо притягнення їх до відповідальності за злочини проти України.

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Під час обшуків у фігурантів окрім зброї і тактичного спорядження вилучено інструкції з підривної діяльності, холодну зброю, зокрема з логотипом спецслужб рф, та комп’ютерну техніку із доказами злочинів.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28, ч .1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, вчинені за попередньою змовою групою осіб);

чч. 1, 3 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань).

Затримані перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Також нагадаємо про знищення елітної групи російських розвідників, яке відбулося вже на півночі України.

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