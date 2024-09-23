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Наречена молодша на 28 років: учасник гурту ABBA Бйорн Ульвеус одружився втретє (фото)

14:05 23 вересня 2024
Музикант

79-річний Бйорн Ульвеус, музикант гурту ABBA, учасники якого отримали на початку літа від короля Швеції лицарський орден, вирішив одружитися втретє. Його обраницею стала 51-річна датчанка Крістіна Сас.

Про це повідомляється на сторінці Бйорна в Instagram.

Молодята

Також в соціальній мережі повідомляється, що Бйорн і Крістіна зустрілися в 2021 року в Німеччині, де жінка працювала на лейблі ABBA Universal у Нюрнберзі. Приводом для знайомства став вихід останнього альбому ABBA Voyage.

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Вже у 2022 році пара перестала приховувати відносини.

Весілля відбулося в Копенгагені у присутності близьких друзів і сім'ї, говориться в повідомленні.

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Весільна церемонія

Відомо, що першою дружиною Ульвеуса була учасниця ABBA Агнета Фельтског, з якою вони прожили разом із 1971-го до початку 1979 року. У цьому шлюбі в артиста народилися донька і син. У другому шлюбі дружиною музиканта була Лена Каллерсіо, з якою музикант прожив 41 рік. Пара має двох доньок.

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Також в акаунті музиканта є невелике відео з святкування річниці виходу мюзіклу «Мама Міа».

Також нагадаємо, що у наступному році конкурс «Євробачення», завдяки якому стали відомими «АББА» та багато інших музикантів, пройде у Швейцарії, і першою про бажання взяти в ньому участь заявила співачка Солоха.

Фото instagram.com/bjornulvaeus/

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