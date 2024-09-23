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Суспільство та люди

Арешт коштів ухилянтів спростять: що відомо про зміни, які готує НБУ

16:45 23 вересня 2024
карта та замок

Національний банк підготував зміни до законодавства, які можуть спростити арешт майна та стягнення коштів виконавчою службою.

Про це повідомляє фінрегулятор.

Своєю чергою, спеціалісти українського видання вважають, що ці зміни можуть бути розраховані на спрощення стягнення коштів з рахунків ухилянтів від мобілізації.

Відповідні норми містить проєкт постанови Правління НБУ «Про затвердження Змін до Інструкції про безготівкові розрахунки в національній валюті користувачів платіжних послуг».

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НБУ пропонує врегулювати питання щодо примусового списання (стягнення) коштів з рахунку платника, який закритий за ініціативою платника чи його надавача платіжних послуг або змінений за ініціативою надавача платіжних послуг.

Так, новим пунктом 82−1 пропонується встановити, що арешт, накладений на кошти, не припиняється в разі зміни номера рахунка платника відповідно до процедури зміни рахунку, визначеної Інструкцією № 162.

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Нагадаємо, «Укрпошта» вже почала розсилати повістки до ТЦК. У першу чергу їх отримають ті, хто оновив дані в застосунку «Резерв+». Якщо людина після отримання повістки не з'явилася до ТЦК, то це уже є підставою для притягнення її до адміністративної відповідальності. Якщо взагалі не контролювати цей процес, то дізнатися про блокування рахунків можна буде вже після початку заходів примусового виконання, до яких вдається виконавча служба, виконуючи рішення суду.

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