Дізнаєтесь, коли заблокують рахунки: кому надійдуть перші повістки «Укрпоштою»

Повістки через «Укрпошту» у першу чергу надсилатимуться тим, хто оновив дані в застосунку «Резерв+». А ті, хто їх отримає, повинні протягом двох тижнів з'явитися до ТЦК.

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Про це повідомив адвокат, кандидат юридичних наук Євген Филипець на YouTube-каналі «Говорить великий Львів».

«Ця історія почалася 18 травня, коли розсилання повісток через «Укрпошту» з'явилося в нормативних актах. Тоді, власне, була закладена основа регерування за електронним підписом начальника ТЦК та СП. Що він не фізично підписує повістки, а вони автоматично генеруються та скеровуються до «Укрпошти», — розповів він.

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Адвокат попередив, що якщо особа після отримання повістки не з'явилася до ТЦК, то це уже є підставою для притягнення її до адміністративної відповідальності.

«Особа цей процес не контролює, і вона дізнається, що на неї накладено штраф, коли виконавча служба буде вживати відповідні дії, особливо щодо заходів примусового виконання, та будуть банківські рахунки заблоковані», — зазначив він, порадивши періодично заходити в Реєстр боржників та моніторити дані.

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Вже відомо, що з початку процедури розсилки повісток їх було відправлено більше 6 тисяч.

Також нагадаємо про докладне роз'яснення від Уповноваженого з прав людини щодо уповноважених проводити перевірку військово-облікових документів.

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