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Україна

Обіцяє золоті гори: кого кремль хоче поселити на окупованих територіях п’яти регіонів України

20:03 24 вересня 2024
Маріуполь

Глава кремля видав указ, який передбачає соціальні гарантії тим росіянам, які переїдуть на тимчасово окуповані території України. Мова йде про райони Донеччини, Луганщини, Запоріжжя, Херсонщини та Крим.

«Виплати обіцяють „відрядженим“ спеціалістам, які привезуть із собою усю свою сім’ю. Йдеться про суми від трьох до п’яти мільйонів російських рублів», — повідомляє Центр національного спротиву.

Відомо, що найбільше окупанти хочуть бачити працівників, які можуть облаштовувати позиції та перевозити вантажі. Потрібні їм і будівельники для «відновлення» об’єктів інфраструктури знищених російськими військами українських міст.

Також росіяни в пошуках зрадників для роботи в адміністраціях й інших фейкових структурах.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що окупаційна влада рф намагається заманити громадян України повернутися на тимчасово окуповані території, шантажуючи їх позбавленням майна.

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