«Бувають важкі дні, але там так багато любові»: дочка повідомила новини про хворого Брюса Вілліса

Всього через кілька днів після того, як Демі Мур повідомила новини про деменцію свого колишнього чоловіка Брюса Вілліса, їхня дочка Таллула Вілліс також поділилася деякими відомостями про те, як почувається її батько. Під час виступу на шоу Today вона розповіла, що деякі дні можуть бути «болючими» для Брюса, оскільки він і його сім'я намагаються впоратися з його лобно-скроневою деменцією.

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Актор повідомив, що відійде від індустрії розваг у березні 2022 року після того, як у нього діагностували афазію. Пізніше дружина Брюса, Емма Гемінг-Вілліс, повідомила, що лікарі уточнили діагноз — лобно-скронева деменція, пише In Style.

Коли ведуча Хода Котб розповіла, наскільки її зворушило нещодавнє есе Таллули про досвід її сім'ї з Брюсом, Таллула зазначила, що це змінило її погляд практично на все, і що, хоча він стабільний, бувають дні, сповнені болю.

«Він стабільний, — поділилася Таллула. — Це важко. Бувають болючі дні, але так багато любові. Він навчив мене не сприймати жодну мить як належне, і я дійсно вважаю, що ми могли б стати найкращими друзями. Думаю, він дуже пишається мною».

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Таллула також згадує про їхню дружбу в есе, яке вона написала.

«Я покладаю на свого батька надії, які так неохоче відпускаю, — писала Таллула в есе для Vogue на початку цього року. — Я завжди впізнавала в собі елементи його особистості, і я просто знаю, що ми були б такими хорошими друзями, якби тільки було більше часу»

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Таллула також розповіла Котб про пораду, яку вона отримала від своєї матері, Демі Мур сказала їй: «Ти маєш бути в моменті, ти маєш бути присутньою тут і зараз».

Лише минулого місяця Таллула поділилася з People, що стан її батька не погіршується і не покращується, і лікарі вважають, що це добре.

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Раніше повідомлялося, що дружина Брюса Вілліса Емма Гемінг-Вілліс опублікувала рідкісне сімейне фото з підписом: «Любов — чудова річ».

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