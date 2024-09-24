У 56-й бригаді ЗСУ призначили службове розслідування після скандального посту бійця в соцмережі

У 56 ОМПБр, де служить військовослужбовець Сергій Гнезділов, призначили службове розслідування та заявили, що військовий «вчинив дії, які містять ознаки кримінального правопорушення». Йдеться про самовільне залишення військової частини або місця служби. Про це повідомила пресслужба бригади, пише «Суспільне».

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«Військовослужбовець 56 ОМПБр Сергій Гнезділов вчинив дії, які містять ознаки кримінального правопорушення, передбаченого Кримінальним кодексом України. За даним фактом призначено службове розслідування та проводяться усі передбачені законодавством процесуальні дії», — зазначили у бригаді.

Позиція командування військової частини залишається незмінною — нульова толерантність до скоєння подібних вчинків, додали у пресслужбі.

21 вересня військовий написав у Facebook, що самовільно залишив частину, щоб привернути увагу до потреби встановити терміни служби для мобілізованих.

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Сергій Гнезділов — український військовий, громадський активіст та учасник російсько-української війни. Він пішов добровольцем до Збройних сил України у 2019 році, взявши академвідпустку під час навчання на кафедрі журналістики у Львівській політехніці. Гнезділов брав участь у боях на Донеччині, включаючи Піски та Бахмут.

На вчинок Гнезділова відреагував відомий письменник та військовослужбовець Артем Чех.

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