Ворог атакував Україну з повітря: збито 23 ударних дрони та чотири керовані ракети росії

У ніч на 25 вересня російські окупанти атакували Харківщину зенітною керованою ракетою С-300 та трьома ракетами невстановленого типу, а Одещину — чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/69.

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Смертоносні «подарунки» росіян летіли із повітряного простору акваторії Чорного моря, повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Крім того, 32 ударних БпЛА типу «shahed» були запущені з приморсько-ахтарська та курська.

До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.

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Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Харківській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Сумській, Полтавській, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях.

В результаті протиповітряного бою збито 28 ударних БпЛА та чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69. Ще чотири ворожих безпілотники локаційно втрачено у кількох регіонах України (інформація про постраждалих чи руйнування не надходила).

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Як повідомляли «ФАКТИ», ворог випустив по житлових районах Харкова 8 ФАБ-250. Від російського удару постраждала 31 людина, ще троє людей загинули. Впродовж дня війська рф декілька разів обстріляли Харківщину. Відомо про одну загиблу та одну поранену людину у Куп'янську, а також одного загиблого та двох поранених у Варварівці.

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Армія рф також атакувала Сумщину Один чоловік загинув у Новослобідській громаді, ще один поранений під час обстрілу прикордоння регіону.

Вчора та сьогодні вночі під атакою авіабомб ворога перебувало Запоріжжя. Поранені люди, пошкоджень зазнали об’єкти цивільної інфраструктури, помешкання та легкові автівки.

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