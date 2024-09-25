Допомагав ворогу наступати на Покровськ: СБУ затримала гірника-зрадника

Служба безпеки України затримала на Донеччині ще одного агента воєнної розвідки рф.

За даними СБУ, зрадник шпигував за Силами оборони на Покровському напрямку фронту, де тривають жорстокі бої.

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Ворожим агентом виявився працівник місцевого гірничого підприємства, якого у липні цього року дистанційно завербувала російська спецслужба.

З того часу він розвідував геолокації штабів та укріпрайонів українських військ, які залучені до захисту райцентру.

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Агент звертав особливу увагу на вогневі позиції важкої артилерії ЗСУ, що тримає під вогневим контролем штурмові групи окупантів.

Також він намагався виявити пункти базування підрозділів СБУ, які проводять у цьому районі контрдиверсійні заходи та виконують інші спеціальні та бойові завдання.

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Під час розвідувальних вилазок агент поводив себе як пересічний мешканець прифронтової громади, який їздив на роботу на місцеву шахту. Але у ході таких поїздок він приховано фіксував розташування українських військ та позначав відповідні координати на гугл-картах.

Для зв’язку з російською спецслужбою фігурант спочатку використовував анонімний акаунт у популярному месенджері. Згодом, сподіваючись «заплутати сліди», він перейшов на комунікацію зі своїм російським куратором через заборонені соцмережі рф.

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Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон та сім-карти, які він періодично міняв для конспірації зв’язку з окупантами.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Раніше співробітники СБУ затримали зрадницю, яка допомагала окупантам прорватися у Нью-Йорк на Донеччині.

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