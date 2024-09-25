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Події

Допомагав ворогу наступати на Покровськ: СБУ затримала гірника-зрадника

13:00 25 вересня 2024
затримання

Служба безпеки України затримала на Донеччині ще одного агента воєнної розвідки рф.

За даними СБУ, зрадник шпигував за Силами оборони на Покровському напрямку фронту, де тривають жорстокі бої.

Ворожим агентом виявився працівник місцевого гірничого підприємства, якого у липні цього року дистанційно завербувала російська спецслужба.

З того часу він розвідував геолокації штабів та укріпрайонів українських військ, які залучені до захисту райцентру.

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Агент звертав особливу увагу на вогневі позиції важкої артилерії ЗСУ, що тримає під вогневим контролем штурмові групи окупантів.

Також він намагався виявити пункти базування підрозділів СБУ, які проводять у цьому районі контрдиверсійні заходи та виконують інші спеціальні та бойові завдання.

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Під час розвідувальних вилазок агент поводив себе як пересічний мешканець прифронтової громади, який їздив на роботу на місцеву шахту. Але у ході таких поїздок він приховано фіксував розташування українських військ та позначав відповідні координати на гугл-картах.

Для зв’язку з російською спецслужбою фігурант спочатку використовував анонімний акаунт у популярному месенджері. Згодом, сподіваючись «заплутати сліди», він перейшов на комунікацію зі своїм російським куратором через заборонені соцмережі рф.

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Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон та сім-карти, які він періодично міняв для конспірації зв’язку з окупантами.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Раніше співробітники СБУ затримали зрадницю, яка допомагала окупантам прорватися у Нью-Йорк на Донеччині.

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