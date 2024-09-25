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Суспільство та люди

В Сухопутних військах «здивували» нардепа заявою про мобілізацію

15:55 25 вересня 2024
люди

Командуванням Сухопутних військ ЗСУ зробило «туманну» заяву щодо мобілізації військовозобовʼязаних окремих категорій.

У Telegram-каналі командування зазначили, що було уточнено деякі питання з метою врахування потреб і завдань, але ні про які конкретні кроки у повідомленні не йшлося.

«Зазначені рішення, прийняті у тому числі з метою зниження суспільної напруги, оформлені у встановленому порядку та доведені до визначених військових частин для службового користування.

Проте органи військового управління обмежені в коментуванні питань, направлених на виконання поставлених завдань та відомостей службового характеру. Ці заходи вживаються не просто так, адже вільний доступ до питань комплектування підрозділів розширює можливості противника щодо оцінки наших ресурсів та планів.

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Розуміємо бажання окремих публічних осіб розповсюджувати інформацію подібного змісту для посилення власного впливу. Але це не на користь спільній справі боротьби проти агресора", — йдеться у заяві.

Нардеп Олексій Гончаренко вирішив пояснити суть повідомлення.

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«Переводжу з канцелярсько-генеральської мови на людську. Так, директиву випустили. Так, все так і є. Проте ми хотіли все зробити тишком-нишком, але Гончаренко нехороша людина. Тому деякі публічні особи хочуть розповісти Командуванню Сухопутних військ, яким чином комунікувати.

Рішення, які стосуються великої кількості людей, треба доводити до них. І якщо ви цього не робите, то деякі публічні особи будуть це робити. Бо треба поважати своїх громадян.

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Ви хочете знизити суспільну напругу. Так наведіть порядок з ТЦК, з мобілізацією, з документацією. Знижувати суспільну напругу незрозумілими повідомленнями не треба. Приховування інформації веде до корупції, до залякування й істерики. Давайте вже комунікувати нормально. Люди мають знати правила, які ви встановлюєте", — написав нардеп.

Раніше нардеп Олексій Гончаренко повідомив про секретну директиву Командування Сухопутних військ ЗСУ щодо заборони мобілізації обмежено придатних чоловіків у віці від 18 до 25 років. Гончаренко також зазначив, що чоловіки віком 50−60 років можуть бути мобілізованими лише за окремим мобілізаційним розпорядженням Генштабу. «Тобто „бусифікація“ чоловіків віком 50−60 забороняється», — написав він.

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