Як почистити пригорілу каструлю: запам’ятайте ці ефективні способи

Страва у каструлі може підгоріти в кожного — як у професійного кухаря, так і в будь-якої господині. Коли це відбувається, пошкоджується й сама каструля, яку в деяких ситуаціях, здається, вже неможливо використовувати. На щастя, є багато ефективних способів, які допоможуть врятувати згорілу каструлю, пише hipper.pl.

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Харчова сода та оцет — справжні зірки серед побутових мийних засобів. Їхня робота заснована на хімічній реакції, яка сприяє розчиненню пригорілих залишків їжі. Наповніть обгорілу каструлю на висоту приблизно 3 см оцтом або водно-оцтовим розчином. Треба закип'ятити й залишити на кілька годин. Потім вилийте розчин і дерев’яною лопаткою обережно видаліть будь-які пригорілі залишки та вимийте каструлю, як зазвичай. Увага! Цей спосіб найкраще підходить для посуду з нержавіючої сталі та алюмінію. Не використовуйте його для емальованих каструль, поверхня яких може потьмяніти.

Паста з харчової соди: цей метод підійде, якщо каструля сильно пошкоджена. Приготуйте пасту з харчової соди й невеликої кількості води. Нанесіть пасту на почорнілі місця та залиште на кілька годин, потім ретельно вимийте і протріть каструлю. У разі значного підгоряння, можливо, знадобиться потерти губкою перед тим, як змити пасту.

Кухонна сіль — ще один ефективний засіб. Насипте чашку солі в посуд та енергійно потріть, поки «опік» повністю не зникне. Губки для посуду та кухонні мочалки добре підійдуть для чищення. Увага! Цей спосіб рекомендований насамперед для чавунних каструль, але може призвести до незворотного пошкодження інших поверхонь.

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Ще варіант: насипте 1 склянку солі й додайте 3 склянки води. Отриманий розчин залиште в каструлі на кілька годин. Потім ретельно помийте каструлю губкою або щіткою. Якщо на дні все ще залишаються сліди пригорілих речовин й миття не дає очікуваних результатів, приготуйте розчин ще раз. Цього разу закип’ятіть і дайте охолонути. Потім вилийте весь вміст і вимийте каструлю, як зазвичай.

Лимон — природний мийний засіб, який чудово очищає пригорілу посудину. І пахне приємно! Вам цікаво, як почистити каструлю лимоном? Немає нічого простішого!

У каструлю вичавіть сік одного або двох лимонів, додайте трохи води та доведіть до кипіння. Через кілька хвилин після закипання вимкніть вогонь і залиште суміш на кілька годин. Кислий pH лимона допоможе розчинити пригорілі частинки їжі, полегшуючи їх видалення.

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