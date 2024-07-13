Відмити решітку для гриля: лайф-хак від експертки Марини Жукової

Літо для багатьох є сезоном пікніків, неодмінним атрибутом яких є мангал і приготування страв на ньому. Проте відмивання бруду і жиру з решітки почасти є неабияким головним болем для господині, яка має подбати про підготовку грилю до нових пікніків.

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На допомогу поспішає експертка Марина Жукова, яка добре знається на вирішенні хатніх проблем.

Жінка радить всім скористатися простим методом — добре обробити решітку засобом «АнтиЖир» будь-якої марки і покласти її в поліетиленовий пакет, де вона має «відмокнути».

На наступний день решітку вже можна буде відмити простою водою, адже увесь жир зійде, ніби зачарований.

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Якщо ж на решітці ще лишилися пригарини, їх можна прибрати за допомогою шкребка або ж металічного йоржика.

А ще вам напевно стануть у нагоді способи охолодження напоїв, що їх також навела пані Марина.

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