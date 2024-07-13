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Відмити решітку для гриля: лайф-хак від експертки Марини Жукової

13:58 13 липня 2024
Страви на грилі

Літо для багатьох є сезоном пікніків, неодмінним атрибутом яких є мангал і приготування страв на ньому. Проте відмивання бруду і жиру з решітки почасти є неабияким головним болем для господині, яка має подбати про підготовку грилю до нових пікніків.

На допомогу поспішає експертка Марина Жукова, яка добре знається на вирішенні хатніх проблем.

Жінка радить всім скористатися простим методом — добре обробити решітку засобом «АнтиЖир» будь-якої марки і покласти її в поліетиленовий пакет, де вона має «відмокнути».

На наступний день решітку вже можна буде відмити простою водою, адже увесь жир зійде, ніби зачарований.

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Якщо ж на решітці ще лишилися пригарини, їх можна прибрати за допомогою шкребка або ж металічного йоржика.

А ще вам напевно стануть у нагоді способи охолодження напоїв, що їх також навела пані Марина.

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