Як відчистити каструлю, в якій підгоріла їжа: найкращі домашні засоби

У каструлі легко може підгоріти їжа, і потім досить важко позбутися її залишків на дні. Іноді достатньо лише кількох секунд неуважності, щоб кип’ятіння молока, соусу чи супу спричинило багато роботи. Проте підгорілу каструлю не обов’язково викидати — її можна швидко й легко відчистити. Спробуйте ці кілька домашніх засобів, пише видання polki.pl.

ВІДЕО ДНЯ

Сіль значно полегшує чищення пригорілих ділянок, але ви повинні пам’ятати, що цей спосіб працює тільки в тому випадку, якщо підгоріло саме дно посуду. Просто насипте на дно каструлі товстий шар солі. Залиште сіль на кілька годин, а потім вимийте каструлю великою кількістю води. Вам також може знадобитися протерти її тканиною або губкою.

Щоб відчистити пригорілу каструлю, незалежно від обраного вами способу, ви також можете використовувати згорнуту у кульку алюмінієву фольгу або грубу «дротяну» губку. Однак будьте обережні, щоб не пошкодити поверхню.

Якщо каструля не емальована, ви можете легко видалити забруднення оцтом. У посудину наливаємо оцет на висоту кілька сантиметрів і варимо кілька хвилин (це може бути як спиртовий, так і винний оцет).

РЕКЛАМА

Харчова сода стане у пригоді у багатьох випадках. Вона допомагає видалити бруд з кухні та ванної кімнати, відбілити одяг, поглинає неприємні запахи у холодильнику, миє пральну та посудомийну машину. Щоб відчистити пригорілу каструлю, просто змішайте в ній воду з харчовою содою та прокип’ятіть кілька хвилин. Інший спосіб — змішати харчову соду з оцтом. Насипте велику кількість харчової соди на чи у підгорілу каструлю, а потім полийте її оцтом. Робіть це обережно, оскільки це призведе до утворення піни. Створена таким чином реакція допоможе розчинити бруд, який потім можна стерти губкою або алюмінієвою кулькою.

Лимонна кислота ідеально підходить для чищення каструль з нержавіючої сталі. На дно та стінки каструлі налийте кілька чайних ложок кислоти. Через 5 хвилин заливаємо гарячою водою та доводимо до кипіння. Через 10 хвилин знімаємо каструлю з вогню, даємо охолонути — і готово! Бруд і пригорілі плями видаляються без проблем. Не використовуйте лимонну кислоту для миття емальованих і керамічних каструль.

Пральний порошок допомагає боротися не тільки з плямами на одязі. Він також чудово підходить для миття пригорілих каструль. На дно насипте 3 столові ложки прального порошку, залийте водою та варіть суміш 15−20 хвилин. У разі сильного забруднення це може зайняти до 45−50 хвилин. Не забудьте кілька разів ретельно промити каструлю, бажано кілька разів закип’ятити воду, а потім вилити її. Завдяки цьому ви ретельно видалите залишки порошку та будь-який хімічний присмак.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як легко перетворити найбрудніше скло на найчистіший кришталь.

25

Читайте нас у Facebook