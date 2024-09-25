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Вимагали 30 тисяч доларів хабаря: на Дніпропетровщині судитимуть очільника та секретаря міської громади

14:45 25 вересня 2024
Слідчі дії ДБР

На Дніпропетровщині завершено досудове розслідування стосовно голови однієї з міських рад та секретаря цієї ж ради. Вони вимагали 30 тис. доларів США хабаря у підприємця, який хотів побудувати гуртожиток для переселенців.

Згідно з повідомленням ДБР, підприємець сам зголосився відремонтувати занедбане приміщення старої школи, облаштувавши там місце для проживання, у т.ч. й переселенці. Платити за проживання громадян мала міжнародна гуманітарна організація.

Зі своєю пропозицією бізнесмен звернувся до міської ради, де йому повідомили, що є два варіанти вирішення питання: за 50 або за 30 тис. доларів США. У випадку отримання 50 тис. доларів США чиновники обіцяли винести питання на голосування сесії та забезпечити підписання меморандуму про передачу будівлі в довгострокову оренду без оголошення спеціального тендеру.

За 30 тис. доларів США підприємець мав віддавати фігурантам ще й відкати.

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Зрештою чоловік обрав другий варіант і в квітні 2024 року передав 30 тис. доларів США секретарю ради просто в його кабінеті. Під час передачі грошей обох посадовців було затримано.

Вони обвинувачуються у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі (частина 4 статті 368 Кримінального Кодексу України). Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

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Нагадаємо також про гучне нещодавнє затримання заступника міністра енергетики, якого піймали на хабарі у пів мільйона доларів.

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